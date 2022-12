(Di giovedì 1 dicembre 2022) Roma, 1 dic – Che ci faceva ilPierluigida? Il cantore dei “ceti popolari”, colui che a ogni piè sospinto ciancia di inaccettabile, è stato beccato a fare spese nel bel negozio di Roma della multinazionale di beni di lusso francese. Le foto, pubblicate da Dagospia, mostranocon pacchetto regalo all’interno dello store romano. “Alla faccia della sinistra del popolo, l’ex segretario Pd beccato dadi Roma a fare spese”, scrive il sempre pungente sito di gossip curato da Roberto D’Agostino. “Per chi sarà il voluminoso regalo? Ma “Bersanov” che ciancia di ceti popolari e disuguaglianze, come pensa che la prendano questa foto le persone che vivono in situazioni di disagio?”, si chiede ...

Il Primato Nazionale

Per 'ilLuca' la destra ha battuto la sinistra perché meno ideologica, 'divisa dal governo ... Nessuno degli ultimi segretari eletti ha mai finito il mandato, neppure l'amatissimo, e di ...Nove anni fa, nella sua bonomìa e ostinazione, anche a costo di spazientire l'exdi partito Giorgio Napolitano al Quirinale,volle tentare di allestire con l'appoggio o l'astensione ... Il compagno Bersani pizzicato a Louis Vuitton: ma non cianciava di “troppa disuguaglianza” Il deputato di Leu condanna il caso Soumahoro ma, pur di salvare le battaglie pro-migranti, spiega: "Può dare un messaggio giusto". Cattaneo (Fi) lo gela: "Preticate bene ma razzolate male" ...Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche il musicista Maur ...