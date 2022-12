Il Barcellona sbarca a Madrid | primo store nella capitale | 'Raul è culè | FOTO

Sport Mediaset

Da oggi sulla rotta Madrid -via Saragozza, dal 16 dicembre anche verso Valencia e Cuenca. E nel 2023, la mappa dell'Av italo - spagnola si ingrandirà ancora: il 31 marzo, il servizio ...Seconda puntata -e Napoli: dall'altare alla polvere (bianca) ADiego Armando ... Dopo appena due anni in Spagna,a Napoli, dove viene travolto da una girandola di gioie e ... Il Barcellona sbarca a Madrid: primo store nella capitale - Sportmediaset Il Barcellona ha invaso Madrid. Niente di politico, ma a livello sportivo è comunque una notizia. La società catalana, rivale di sempre di Real Madrid e Atletico Madrid, ha aperto il primo store in ca ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Da Milano a Barcellona con volo di lusso Singapore Airlines che costa meno di un low cost ...