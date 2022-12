Grande Fratello Vip | Jessica Selassié dalla parte di Oriana Marzoli | ' ' Antonio Spinalbese? Non mi piace' '

Tempo di confronti e chiarimenti nella Casa delVip . Proprio per questo motivo, Nikita Pelizon si è voluta confrontare con Luca Onestini , dopo alcuni atteggiamenti particolarmente confusi che forse l'hanno destabilizzata. Luca ...Questo progetto rientra perfettamente nei piani lavorativi che l'influencer e opinionista social delVip 7 sta cercando di fare. Giulia Salemi era già andata in onda alle Iene ...Jessica Selassié, vincitrice della sesta edizione del Grande Fratello Vip, si scaglia contro Antonino Spinalbese in favore di Oriana Marzoli. Jessica Selassié, vincitrice della sesta edizione del ...Altro scontro tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: la coppia non sembra avere pace Sono ore concitate all’interno della casa del Grande ...