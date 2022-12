Giornata Mondiale di Lotta all’AIDS | fate il test per l’HIV

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 1 dicembre 2022) – Oggi 1° dicembre si celebra lacontro l’AIDS. Obiettivo sensibilizzare la popolazione sul tema e promuovere comportamenti di prevenzione, come quello di sottoporsi periodicamente alper. La prevenzione, infatti, resta la via principe per sconfiggere l’epidemia del Virus, che ogni anno nel mondo conta quasi 2 milioni di nuovi infetti. Il tema di quest’anno è “Equalize” che vuol dire equilibrare, per ricordare che esistono ancora grandi diseguaglianze nella cura, nella prevenzione e nell’assistenza dell’infezione. Il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres ha pubblicato per l’occasione sul sito delle Nazioni Unite un messaggio-appello. “Il mondo ha promesso di debellare l’ AIDS entro il 2030. Non stiamo rispettando l’impegno,” ha sottolineato. “Per porre fine ...