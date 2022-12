Estrazioni 10eLotto di dicembre 2022

Giovedì 01 dicembre 2022 per i concorsi di Lotto, SuperEnalotto e. Ledei principali concorsi della lotteria italiana tornano oggi in diretta su ItaliaSera.it con tutti i risultati ed i numeri estratti della terza estrazione settimanale. ...Oltre a quella relativa al Superenalotto sono oggi in programma ledel Lotto tradizionale e anche quelle relative ae Millionday .Il 10eLotto è un gioco a moltiplicatore con il quale puoi giocare da 1 a 10 numeri compresi tra 1 e 90. È possibile giocare da un minimo di 1 euro a un massimo di 200 euro, con incrementi di 0,50 euro ...E’ arrivata a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, la vincita più importante nell’ultimo concorso del 10eLotto. Un fortunato giocatore ha infatti centrato un "9 ...