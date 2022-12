Croazia-Belgio oggi | Mondiali calcio 2022 | orario | tv | streaming | probabili formazioni | programma | dove vederla

(Di giovedì 1 dicembre 2022): tutto in 90 minuti. Nel Girone F deisi sfidano le due super potenze europee, con l’altissima possibilità che una delle due però, al termine della gara, continui a seguire la rassegna iridata da casa. La situazione: in testa alla classifica del gruppo c’è la(4 punti, +3 differenza reti), al secondo posto il Marocco (4 punti, +2 differenza reti), al terzo il(3 punti, -1 differenza reti) e al quarto e ultimo posto il Canada (0 punti e già eliminato, ndr). Al Marocco basterà non perdere contro i nordamericani per assicurarsi il passaggio agli ottavi, mentre croati e belgi dovranno misurarsi sul campo per capire chi potrà proseguire nel proprio percorso. Andiamo a ricapitolare quale sarà l’di ...

Domani alle ore 16.00 andrà in scena l'ultima giornata del Gruppo F dei Mondiali di Qatar 2022, dove spicca la sfida train contemporanea a Canada e Marocco (con i nordamericani già eliminati). Nel ritiro della formazione fiamminga, però, il clima è tutt'altro che sereno. La formazione ultima in classifica è già eliminata e dunque sarà una corsa a tre per due posti tra Croazia, Marocco e Belgio. Il gruppo F è ancora tutto aperto: andiamo ad analizzare i consigli sul pronostico di Croazia-Belgio in ottica Fantamondiale.