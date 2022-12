Commissione Ue | bloccati 13 miliardi di fondi all’Ungheria di Orban

...delle riserve della Banca centrale russa sononell'UE e in altri Paesi partner del G7. Per ottenere il massimo da questi fondi e iniziare fin d'ora a ricostruire l'Ucraina, la...Lasi è affrettata a sottolineare che il dato faceva riferimento a morti e feriti. Sia ... Von der Leyen ha detto che sono stati300 miliardi di euro dalle riserve della Banca ...La Commissione europea ha proposto ufficialmente di congelare 7,5 miliardi di euro dei fondi comunitari spettanti all'Ungheria, dato che il Paese non ha compiuto progressi sufficienti nella lotta alla ...L’Unione europea ha proposto di mettere in piedi una Corte, appoggiata dall’Onu, che indaghi su possibili crimini di guerra commessi ...