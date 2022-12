Cinque vittorie tra Champions e CEV

Leggi su seriea24

(Di giovedì 1 dicembre 2022) CEVLeague 2023Altro “tre su tre” per le italiane: Trento vince alla BLM Group Arena il big match contro lo Zaksa, Perugia si impone in Germania e Civitanova in Belgio CEVLeague 2023 – Pool Phase, Leg 3Knack Roeselare – Cucine Lube Civitanova 1-3 (19-25, 25-21, 23-25, 27-29) – Knack Roeselare: Deroey (L), D’Hulst 1, Coolman 9, Ahyi 2, Plaskie 0, Verhanneman 17, Leite Costa 0, Tammerau 13, Depovere 0, Koukartsev 22, Fasteland 10. N.E. Rotty. All. Vanmedecal. Cucine Lube Civitanova: Garcia Fernandez 3, Sottile 0, D’Amico 0, Balaso (L), Zaytsev 21, Chinenyeze 10, Nikolov 12, Diamantini 1, Gottardo 0, De Cecco 1, Anzani 1, Bottolo 8, Yant 20. N.E. Ambrose. All. Blengini. – Arbitri: Maroszek, Fernandez Fuentes. Note – durata set: 23?, 28?, 32?, 32?; tot: 115?. Trentino Itas – Grupa Azoty K?dzierzyn-Kozle 3-1 (25-20, 17-25, 26-24, 25-23) ...