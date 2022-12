Bitonto | restituire la natura ai bambini E i bambini alla natura

Leggi su noinotizie

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Di seguito il comunicato: Il 21 novembre di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale degli Alberi. L’evento ha rappresentato il secondo step del progetto ECOlogic School dell’Associazione VogliAMOPulita per la l’istituto comprensivo Modugno-Rutigliano-Rogadeo. Tenutosi per motivi tecnici lunedì e martedì scorso nei plessi di Via Amendolagine e Via Crocifisso, ha coinvolto un totale di sei classi di prima elementare. La giornata di lunedì si è aperta con le celebrazioni di rito al quale hanno partecipato anche i più grandi delle classi prime della secondaria. Per i responsabili è stata l’occasione di lanciare importanti messaggi di sensibilizzazione sui temi ambientali. Con una delegazione è stato posto, quindi, a dimora un esemplare di Quercus Trojana. È stato, successivamente, il momento dei più piccoli. Le foto non possono certamente esprimere lo stupore e ...