Assolta ex compagna di Allegri | fatto non sussiste

"Il fatto non sussiste". Con questa formula è stata assolta stamani Claudia Ughi, ex compagna dell'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, accusata di appropriazione indebita e malversazione dei soldi del mantenimento del figlio di undici anni.