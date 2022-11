Zverev torna in campo | alla Diriyah Cup le prime prove per l' Australia

Footballnews24.it

Sashain campo. L'ultima immagine che avevamo di Alexanderera quella dalla sua uscita in carrozzina dal campo dello stadio Chatrier a Parigi, la drammatica conclusione della sua semifinale ......bis, Tsitsipas, Medvedev), il serbo supera il malessere che l'ha accompagnato tutta la ... un fuoriclasse rilanciato da un torneo che ama in un Paese che adora, nell'albo d'oro del Master... Tennis, Zverev torna in campo: esibizione in Arabia Saudita Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...