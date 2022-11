VIDEO Arabia Saudita-Messico 1-2 | Mondiali 2022 | highlights e sintesi Martin e Chavez a segno | ma Sombreros eliminati

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Ilha sconfitto l’per 2-1 aidi calcio. Ihanno conquistato la prima vittoria in questa rassegna iridata, ma non è bastato per qualificarsi agli ottavi di finale: chiudono a pari merito con la Polonia (4 punti), ma con una differenza reti peggiore (-1 contro 0 degli europei) Salutano anche gli arabi, che dopo l’esordio vincente contro l’Argentina non sono riusciti a ripetersi. A sbloccare le marcature è statoal 47?: corner basso, tacco spettacolare di Montes, palla dietro ela insacca da due passi. Cinque minuti più tardi è arrivato il raddoppio dicon una splendida punizione dalla lunga distanza. I messicani hanno cercato il gol qualificazione nell’ultima mezzora, ma ...

Il video con gli highlights di Arabia Saudita-Messico, valida per la terza e ultima giornata giornata del gruppo C dei Mondiali di Qatar 2022. Sfida che si sblocca nel secondo tempo, con la rete di Chavez. Raddoppio del Messico. Grande mancino di Chavez su punizione da trenta metri, Al Owais è in ritardo e non può fare niente. È il 52' e il Messico ci crede nella vittoria e nella possibilità di poter ...