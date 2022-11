Tunisia | una vittoria da record | due prime volte | stoppata una striscia che durava da 8 anni

(Di mercoledì 30 novembre 2022) La, con ladi oggi sulla Francia firmata Khazri, ha battuto per la prima volta in assoluto in gare ufficiali i transalpini,...

Si rimane 1 - 0 per la2022 - 11 - 30 17:54:05 96' Ultimi tentativi della Francia, ...47:35 90' Tiro a giro sul primo palo di Kolo Muani: il portiere tunisino devi ancoravolta in angolo ...A causa della vittoria dell'Australia sulla Danimarca,Francia s'è rivelatapartita di fatto inutile ai fini della classifica del girone D . Tuttavia di questo incontro si parlerà a lungo, dato che al momento della presentazione i tifosi ...cede il passo a una quadrata e motivata Tunisia e chiude il girone con una brutta figura e una sconfitta. Non cambia niente perchè i Bleus passano per primi e gli africani lasciano il mondiale dato ...Che fosse la partita della Tunisia e che ogni giocatore si sentisse in grado di compiere l’impresa contro una specie di nazionale B schierata da Deschamps si è capito già da questo momento, al quarto ...