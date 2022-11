Suzuki S-Cross - Quattro cose sulla Hybrid 1 5 140V - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Pioniera della tecnologia mild, laha alzato il tasso di elettrificazione con gli ultimi modelli. Uno di questi è la S-, disponibile anche nella versione1.5. Una ibrida full, tutta da scoprire nella sua tecnologia votata all'efficienza. Non a caso, i consumi costituiscono proprio il fiore all'occhiello: sulle statali si possono raggiungere percorrenze di 19 chilometri con un litro di benzina (rilevati dal nostro Centro prove). Versatile e spaziosa. Al contempo, la S-mantiene i pregi di sempre. Con una carrozzeria a metà strada tra una Suv e una piccola monovolume e dimensioni paragonabili a quelle di una Golf (ma con maggiore volume in altezza), la giapponese si conferma un'auto spaziosa in rapporto ai suoi ingombri. facile trovarle posto in ...