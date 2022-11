Sci alpino oggi | seconda prova discesa Lake Louise | orario | startlist | programma | tv | streaming 30 novembre

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Nella serata italiana ci sarà ladellafemminile di. Un ulteriore test per le velociste perre la pista in vista dell’intensa tre giorni di gare che parte da venerdì, con indueed un superG. In casa Italia ovviamente grande attesa per Sofia Ga, che lo scorso anno riuscì nella straordinaria impresa di centrare una clamorosa tripletta sulle nevi americane. Nelladi ieri la più veloce è stata l’austriaca Nina Ortlieb, che ha dominato, chiudendo con quasi un secondo di vantaggio su tutte le altre sciatrici. A pari merito al secondo posto hanno chiuso la svizzera Corinne Suter, principale rivale di Sofia Ga, e la slovena Ilka Stuhec, ...

L'allenamento prenderà il via alle ore 18.15 italiane (le ore 10.15 del Colorado) e darà il via al weekend. Dopo la cancellazione della prima prova di ieri, quindi, si inizia a fare sul serio, con gli ...OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda prova della discesa libera di Lake Louise, valevole per la Coppa del Mondo femminile di. Si comincia alle 20.00. Buon divertimento!Presentato presso palazzo Lombardia il 29° Memorial Walter Fontana che per il secondo anno, in collaborazione con il Comitato Fisi Alpi Centrali, contribuisce ad organizzare con le realtà sportive del ...Nina Ortlieb è risultata, di gran lunga, la più veloce nella prima prova della discesa di Lake Louise (Canada) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2022-2023. Sulla pista denominata ...