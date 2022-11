Scherma | i convocati dell’Italia per le tappe di Coppa del Mondo di fioretto e sciabola

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Per la tappa femminile di Belgrado (Serbia), e per quella maschile di Tokyo (Giappone), previste dal 9 all’11 dicembre 2022, delladeldi, il commissario tecnico della Nazionale italiana, Stefano Cerioni, ha diramato le convocazioni. Nella prova femminile sarà assente Arianna Errigo: chiamate Martina Batini, Olga Rachele Calissi, Erica Cipressa, Martina Favaretto, Camilla Mancini, Francesca Palumbo, Elena Tangherlini ed Alice Volpi, oltre alle autorizzate Anna Cristino, Beatrice Monaco, Serena Rossini e Martina Sinigalia. Il quartetto per la prova a squadre sarà composto da Erica Cipressa, Martina Favaretto, Francesca Palumbo ed Alice Volpi. Venerdì 9 fasi preliminari, sabato 10 tabellone principale, domenica 11 prova a squadre. Nella prova maschile saranno presenti Giorgio Avola, Guillaume Bianchi, Alessio ...

