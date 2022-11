Roma | vende street food a via del Corso senza i permessi | fermato un uomo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Un tempo, camminando per il Centro Storico di, trovavi decine di magrebini pronti arti birre o acqua congelate, tenute in condizioni igienico sanitarie discutibili. Ora da loro classico sacchetto in plastica, con cui girano la Città in lungo e in largo, sembrano tirare fuori anche cibi precotti, come per esempio panini e tramezzini. Tutto tenuto in condizioni deprecabili, a rischio e pericolo dell’utente, magari un turista, che ha anche il coraggio di compare quei cibi. L’ambulante che facevaillegalmente al centro diL’aveva pensata bene undi 45 anni, che aveva deciso d’improvvisarsi “chef” delloper le vie del Centro Storico capitolino. Armato della sua classica busta in plastica con cui girava la Città, ...