Rambo in 4K UHD | la recensione | una steelbook per celebrare i 40 anni del cult con Sylvester Stallone

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Ladiin 4K UHD: per i 40del film Eagle ha sfornato un'versary Edition limitata con una bellaa due dischi e un corposo booklet all'interno. Peri 40dall'uscita di, il film che ha consacrato il mito diin un ruolo indimenticabile, Eagle Pictures ha pubblicato una eleganteversary Edition limitata a due dischi. Il modo migliore per omaggiare il film di Ted Kotcheff, nel quale un solitario eroe di guerra del Vietnam viene arrestato per vagabondaggio da un arrogante e prepotente sceriffo di una cittadina. Johnè però addestrato a essere una macchina da guerra e quindi metterà ...

