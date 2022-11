Qatar 2022 | profumo di derby | nati in Francia 10 giocatori della Tunisia

Tutto ha un prezzo, anche il gol decisivo per qualificarsi agli ottavi di finale del Mondiale. Christian Pulisic si è sbloccato ieri a, segnando la rete che ha piegato l'Iran nello scontro diretto per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Nel farlo però, il giocatore degli Stati Uniti ha subito un duro colpo ...Grande sfida all'Al Janoub Stadium. La Danimarca affronta l'Australia nell'ultima giornata del gruppo D ai Mondiali diper cercare di andare a caccia della qualificazione agli ottavi di finale, ed è costretta a vincere contro gli australiani per conquistare la seconda posizione. Ma ci sono diffidati nella ...Giornata decisiva quella di oggi per le sorti delle nazionali del Gruppo C e D del Mondiale in Qatar. Ultime gare del girone al termine delle quali si saprà quali squadre passeranno di ...Scaloni sfida la Polonia, poi Tunisia-Francia, Australia-Danimarca e Arabia-Messico. Parla l'italiano che ha invaso il campo durante Portogallo-Uruguay. Le possibili sanzioni per i bianconeri. La Lazi ...