Paola Ferrari contro la Rai | “Mi hanno tolto i Mondiali senza darmi spiegazioni”

E ora una nuova bordata arriva da. L'ex conduttrice della Ds, che avrebbe dovuto far parte della spedizione in Qatar prima di andare in pensione, e che ora conduce Domenica Dribbling ...Non ha mai temuto le conseguenze, quando c'è stato da prendere posizione.neanche stavolta cela il proprio malessere professionale scaturito da una scelta aziendale, l'ennesima, che anticipa un probabile cambiamento degli assetti Rai . Mondiali:...Paola Ferrari non le manda a dire e si sfoga, ammettendo di essere parecchio delusa. Il motivo La sua estromissione dalle varie trasmissioni per i Mondiali in Qatar, di cui la Rai trasmette in esclus ...La giornalista sportiva esprime tutta la sua amarezza: "L'azienda non mi ha difeso per niente". E critica 'Il Circolo dei mondiali': "Avrei fatto una trasmissione più tecnica" ...