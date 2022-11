DDay.it

COSAIl rapporto di Reuters afferma che con il progetto 'Highland' si vuole andare a ... VIDEO Il meglio di9 Pro , compralo al miglior prezzo da eBay a 528 euro . 3 ...Cosacon UFS 4.0 . Il primo produttore ad aver già annunciato le prime memorie UFS 4.0 è ... Altri produttori come, Vivo e iQOO acquisteranno le nuove memorie da Samsung per installarle ... OnePlus cambia marcia: garantirà 5 anni di aggiornamenti. Gary Chan: “Ne vorremmo dare di più” OnePlus ha annunciato una svolta molto interessante per quanto riguarda la gestione degli aggiornamenti Android sui suoi prossimi top di gamma che entrerà in vigore a partire dal 2023, quindi probabil ...OnePlus ha annunciato di aver modificato la propria politica di aggiornamento dei dispositivi. Vediamo quali sono le novità.