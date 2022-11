Lutto nel mondo del ciclismo | è morto Davide Rebellin

(Di mercoledì 30 novembre 2022),campione italiano di,è stato travolto e ucciso da un camion che non si è fermato a Montebello Vicentino,in provincia di Vicenza.Si cerca l'autista che,dopo l'incidente,ha proseguito la sua corsa,e secondo la prima ricostruzione,potrebbe anche non essersi accorto di nulla.

Mondo del ciclismo in lutto per la morte di Davide Rebellin. Cinquantuno anni, ex stella del pedale italiano, Rebellin in carriera ha vinto un'edizione dell'Amstel Gold Race (2004), tre della ... Lutto nel mondo del ciclismo. E' morto all'età di 51 anni Davide Rebellin, professionista dal 1992 fino a quest'anno. Rebellin è stato travolto da ... MONTEBELLO VICENTINO: Cresciuto a fianco di campioni toscani come Chioccioli e Cipollini, fu l'ultimo a vincere la Cronoscalata della Futa. Ha perso la vita in un incidente ...