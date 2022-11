Lo scontro in Cina è anche tech. I mezzi della piazza e quelli di Xi

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Almeno tre delle persone che avevano partecipato alla protesta contro le restrizioni anti Covid che si è tenuta a Pechino negli ultimi giorni, e in molte altre città cinesi, sono state prelevate direttamente a casa loro, lo scorso lunedì. Altre hanno ricevuto telefonate dalla polizia e sono state interrogate. Qualcosa di simile, secondo The Straits Times, sarebbe successoa Shanghai, dove alcuni manifestanti sono stati fermati la domenica sera. A rendere queste manifestazioni importanti è stata la grande partecipazione popolare e la loro diffusione geografica, che sembra dimostrare una capacità di organizzazione capace di aggirare il Great Firewall che monitora e censura il web cinese. Allo stesso modo, però, la repressione del regime è stata in grado di individuare velocemente alcuni dei manifestanti, rintracciandoli nelle loro abitazioni, a conferma di ...

