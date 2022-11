L’Isis cambia leader | annunciata la morte di Abu Hassan

Secondo il portavoce dello Stato islamico,'uomo che i turchi dicevano di aver catturato lo scorso maggio sarebbe morto. Il successore è Abu ... ma occhio a darlo per sconfitto Il blitz turco all'. ...... in sintonia con il mondo chee le urgenze di un tempo in ... anche gli autori scelti avvertono'incalzare dell'attualità. ...prigionia di una giornalista italiana nei campi militari dell''...