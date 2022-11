Il caro bollette costringerà molti anziani a vivere in una casa fredda

Leggi su agi

(Di mercoledì 30 novembre 2022) AGI - Con l'arrivo dell'inverno risparmiare contro ilpuò costarealla salute dei 3 milioni di, in particolare i più vulnerabili, che in Italia vivono in condizioni di povertà energetica, cioè non sono in grado di riscaldare adeguatamente la propria abitazione per la spesa energetica troppo elevata. Avere freddo incon temperature ben al di sotto dei 19 previsti dalla legge, quando la colonnina del mercurio scenderà ulteriormente nelle prossime settimane, puo' essere dannoso per la salute in particolare deglipiù vulnerabili. A mettere in guardia contro questi rischi sono gli specialisti della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG), in occasione del 67esimo congresso nazionale che si concluderà il prossimo 3 dicembre a Roma, presso ...