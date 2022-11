Gli effetti sui bambini della luce blu dei cellulari La pediatra | Guai a sottovalutarla

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Quali sono gliblu sui nostri figli, quella emanata da smartphone e tablet? Come influenzano la crescita e che danni producono una volta cresciuti Cosa fare e come evitare il peggio lo spiega la dott.ssa Lidia Decembrino, primario di Pediatria e Nido dell'ospedale di Vigevano, a Tiziana Lapelosa che la ha intervistata per LiberoTv.

