Doncic | un altro show 41 punti | Dallas spegne i Warriors

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Uno spettacolare Lukatrascina iMavericks nel successo interno contro i Golden Statefirmando la 5ª tripla doppia stagionale. Per il prestigiatore sloveno 41, 12 rimbalzi ...

Dominante Luka: la tripla doppia da 41 punti, 12 rimbalzi e 12 assist è la giusta celebrazione di una prestazione straordinaria. Ma Dallas non è stata solo: decisivi, e forse anche ......a fine gara - perché è quasi impossibile da fermare. Vederlo giocare è davvero divertente, anche se lo è molto meno giocarci contro '. Un'opinione che conta perché arriva dall'unico...Quinta tripla doppia stagionale per lo sloveno nel successo su Golden State. Vincono i Clippers a Portland e i Knicks a Detroit ...Dopo quattro sconfitte consecutive, pensare di fermare il break negativo contro i campioni in carica è un pensiero ardito. Luka Doncic se ne è fatto una ragione e ha firmato la ...