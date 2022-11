Da un buco nero un getto di radiazioni verso la Terra VIDEO

Leggi su ecodibergamo

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Abbiamo sviluppato un sistema open source per l'analisi dei dati per archiviare ed estrarre informazioni importanti dalle osservazioni fatte con Ztf - spiega Andreoni - in modo da essere avvisati in tempo reale quando si presenta un evento atipico. L'allerta …