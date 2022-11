Crociato lesionato | il chirurgo ci spiega quando si può evitare l' operazione

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Lesione delanteriore, una delle domande che più di frequente si pone il paziente è: ma devo necessariamente operarmi? Secondo ilGary Gambassi è necessario distinguere le lesioni parziale da quella totale. La prima si tende a non operare perché di solito guarisce da sola, la seconda invece ha una percentuale di guarigione che è pari allo zero per cento. Ma vanno considerati altri fattori come l'età e il grado di attività motoria. Esistono tante tecniche e ultimamente si sta utilizzando molto anche il materiale sintetico anche perché la bioingegneria ha fatto passi da gigante. Ci sono chirurghi che escludono completamente l'utilizzo di materiale sintetico e altri invece che sono a favore. Si potrebbe dire che sopra una certa soglia di età e con un grado di attività motoria non esagerato, ricorrere all'utilizzo di materiale sintetico ...