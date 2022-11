Capelli fragili | pelle secca e stanchezza | così una 27enne ha scoperto di avere un tumore alla tiroide L’esperto | “Ecco i sintomi da non sottovalutare”

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Afferma diignorato i. Da qui l’insorgenza, imprevista, di un. È la storia drammatica di Christina McKnight che a 27 anni, nel pieno delle sue forze, scopre questo tipo di cancro doposottovalutato alcuni segni premonitori che, stando al racconto della donna, sarebbero stati – inizialmente –, ma successivamente,e confusione mentale. In un primo momento, Christina, essendo una persona giovane e sportiva – “Avevo appena corso una mezza maratona, fatto CrossFit per tre anni e non avevo alcuna malattia ereditaria dellain famiglia”, ha raccontato al Mirror – non aveva dato particolare peso ...

e pelle secca sono due delle cose più evidenti, ma non solo. 'Ero giovane, in forma e in salute. Avevo appena corso una mezza maratona, fatto CrossFit per tre anni e non avevo alcuna ...e pelle secca, mamma di 27 anni scopre di avere un tumore: 'Sono sempre stata bene' LA DINAMICA Poco dopo la mezzanotte di lunedì la Opel Corsa proveniente da Abano Terme in direzione ...Svegliarsi a 27 anni e ritrovarsi a lottare contro un tumore alla tiroide. L'incubo più grande che si palesa davanti e la consapevolezza, a posteriori, che poteva essere ...Svegliarsi a 27 anni e ritrovarsi a lottare contro un tumore alla tiroide. L'incubo più grande che si palesa davanti e la consapevolezza, a posteriori, che poteva essere ...