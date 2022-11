Calcio | Mondiali 2022 Problema alla caviglia per Mbappé | salta Francia-Tunisia?

(Di mercoledì 30 novembre 2022) È stato finora uno dei protagonisti dellaaidiche si stanno svolgendo in Qatar, ma adesso preoccupano leggermente le sue condizioni fisiche. Secondo quanto riporta RMC Sport, Kylianavrebbe infatti accusato unnella seduta di allenamento di martedì e questo tipo di infortunio lo mette in dubbio per la partita di questa sera contro la. Poco male per ora per la, visto che la qualificazione agli ottavi è già arrivata grazie alle vittorie contro Australia e Danimarca e oggi Deschamps potrà dunque fare turnover in vista della fase a eliminazione diretta, ma bisognerà poi capire se questorealmente si risolverà in fretta ...

La polizia e il personale di sicurezza allo stadio Al Thumama del Qatar hanno bloccato due tifosi iraniani dopo la partita tra Iran e Stati Uniti ai. Il filmato mostra un uomo trattenuto dalla polizia e dagli addetti alla sicurezza che indossavano magliette con scritte che inneggiavano alle proteste in Iran. Mentre veniva portato via l'...In questo numero: aididel Qatar, in seguito alle minacce di sanzioni da parte della Fifa, le squadre rinunciano a indossare la fascia "OneLove" in segno di protesta contro le leggi ...I Master Barber Marco Valente e Arcangelo Petrillo in collaborazione con Claudio Marchisio, nuovo brand ambassador Barberino’s, la catena di barbershop ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...