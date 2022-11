Arabia Saudita - Messico 1 - 2 | Al Dawsari al 95' spegne i sogni messicani

...00 Stati Uniti - Galles 1 - 1 CALCIO - AMICHEVOLI 21:00 Iraq - Venezuela VOLLEY - SUPERLEGA 19:30 Verona - Padova 3 - 0 CALCIO - MONDIALI QATAR 11:00 Argentina -1 - 2 14:00 Danimarca -...L'non ce l'ha fatta, ma il suo Mondiale l'aveva già vinto battendo Messi e l' Argentina nella gara d'esordio , quando il Qatar scoprì di poter tifare anche per i propri vicini di casa.LUSAIL (QATAR) (ITALPRESS) – Il Messico batte l’Arabia Saudita 2-1 ma resta fuori dagli ottavi di finale dei Mondiali. L’incredibile finale del girone C in Qatar qualifica la capolista Argentina e per ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...