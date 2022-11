Agnelli non si aspettava il tradimento di Elkann | era entrato in cda sicuro di sfangarla La Verità

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Andreanon sidi essere fatto fuori dalla Juventus. Lo scrive Gigi Moncalvo in un pezzo informatissimo su La, in cui ricostruisce il cda. E il ruolo delle donne. A guidare le operazioni è stata una donna. Si chiama Suzanne Heywood, è managing director di Exor e presidente di Cnh Industrial Nv. È la nuova luce della pupille di John. Sul sito della Juventus è indicata come «amministratore» (…) del club. In realtà da pochi mesi è il braccio armato di Jaky e plenipotenziaria per gli affari anche della Juve, che ormai era diventato un ex-assett. Ex Mc-Kinsey, è anche membro del cda dell’Economist (di cuiè editore). È stata lei a costruire la trappola in cui è caduto Andrea. Diciamolo subito: l’ex presidente della Juve non si è dimesso, è stato ...