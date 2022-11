Ucraina | si pensa all' espulsione dei russi arrivati in Crimea dopo il 2014

RaiNews

...nel territorio della penisola deve lasciare la Repubblica Autonoma di Crimea e Sebastopoli partendo volontariamente o sarà espulsa con la forza Ha aggiunto che l'attuale legislazioneprevede ...... che chiedeva di prorogare fino alla fine del prossimo anno l'invio di armi all'. In un ... Successivamente, si è venuto a sapere che il governoa un decreto ad hoc per prorogare l'... Live guerra in Ucraina. la cronaca minuto per minuto, giorno 278 - Kiev: "Colpito di nuovo l'ospedale di Kherson" - Kiev: "Colpito di nuovo l'ospedale di Kherson" Il ministro per i rapporti col Parlamento chiarisce che il governo valuterà ad un provvedimento apposito per rifinanziare per tutto il 2023 la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari ...Oggi stavamo già pensando a come distribuirli sul territorio ... uno strumento indispensabile per la popolazione locale. In molte città dell’Ucraina, a causa del conflitto in corso, manca la corrente ...