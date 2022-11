Serie C 2022 2023 | la Reggiana piega in extremis la Recanatese Poker Gubbio a Pesaro

(Di martedì 29 novembre 2022) Tutto facile per ilche, nel match valevole per la sedicesima giornata del girone B del campionato di, travolge 4-0 la Visal Benelli grazie alle reti di Morelli, Vazquez, Mbakogu e Spina. In virtù di questo risultato gli umbri volano al secondo posto della classifica con 32 punti, mentre i marchigiani restano a quota 15. Successo inper lache, grazie ad un calcio di rigore trasformato da Pellegrini, supera 1-0 lae si conferma al comando.RIVIVI IL LIVE DEL MATCH I padroni di casa sono protagonisti di un buon avvio di partita costruendo alcune interessanti occasioni, su tutte la girata al volo di Carpani neutralizzata da Venturi. La ...

... Aiven rafforza il team dirigente con unadi nomine a incarichi senior Business Wire Business Wire - 29 NovembreLe nomine senior sono allineate alla missione aziendale di migliorare la ...La partita Siena - Fermana di Martedì 29 novembrein diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la sedicesima giornata diC SIENA - Martedì 29 novembre, allo Stadio 'Artemio Franchi' ...È stato il mio primo anno in Serie A, il primo anno in cui affronti davvero il calcio che sogni da bambino, gli avversari che vedevo in televisione. Ho avuto un mister competente come Italiano che ha ...A Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show', è intervenuto Fabrizio Lucchesi, direttore sportivo.