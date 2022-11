Rossetti sbugiarda la Goich e sbotta contro gli autori | “Mi sono dissociata”

Leggi su biccy

(Di martedì 29 novembre 2022) Ieri sera al GF Vip hanno mostrato tutti gli attacchi che Patriziae Wilmahanno rivolto a Micol Incorvaia. La regina delle televendite si è scusata in tutti i modi possibili e durante la pubblicità ha anche fatto delle rivelazioni su Wilma, che a quanto pare sarebbe la causa di queste ‘battute’l’Incorvaia. “Ho fatto delle battute idiote e lo ammetto, ho chiesto scusa.battute che fai da bar sceme, ma non erano cose pensate. Tutto è nato perché Wilma era gelosa, lei dice di no, ma faceva la gelosa.le cavolate che uno dice e qui dentro se ne dicono tante. Però quando Wilma ha detto che Micol deve chiudersi nel gabinetto io l’ho fermata e le ho detto ‘mi dissocio, questa è esagerata, stai esagerando Wilma ti prego’. Come mai quello non l’hanno mandato in onda? Hanno ...