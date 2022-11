Ritiro in Turchia | sorpresa tra i convocati di Spalletti | svelati i nomi

(Di martedì 29 novembre 2022) Come già anticipato da Spazio Napoli nei giorni scorsi, sono state confermate le date di partenza per il prossimoin. Gli azzurri partiranno in direzione Antalya il prossimo giovedì 1° dicembre. Confermata anche la presenza di alcuni giocatori della Primavera all’interno del gruppo di Luciano. Ai già anticipati Iaccarino, Barba e Spavone, si aggiungeranno anche Marchisano, Hysaj e Russo. Napoli PrimaveraNapoli in, l’identikit dei calciatori della Primavera? Daniel Hysaj, difensore centrale classe 2004, fa della lettura dell’azione e dell’anticipo le sue qualità migliori, compensando così quello che gli manca dal punto di vista fisico. È il cugino di Elseid, terzino ex Napoli e oggi alla Lazio. Benedetto Barba, difensore centrale classe 2003. È ...

