“Quel noi è finito” | la verità sulla loro separazione | non le vedremo più insieme

Leggi su howtodofor

(Di martedì 29 novembre 2022) Katia Follesa “noi è”, non lepiù: dopo anni ecco svelata la, hanno preso strade diverse! “noi è“, è con queste parole che ha fatto sapere che ormai non si parlerà più dila di cui vi parliamo è la storia di un ‘duo’ nato dietro le quinte di un programma televisivo che ha fatto sicuramente la storia e che le ha rese famose. Tuttavia, anche le cose belle possono avere una fine. E così, dopo svariati alti e bassi ecco che con queste parole sancisce la definitiva: hanno ormai preso strade diverse. “noi è”, non le ...