Qatar 2022 | ultima chiamata per il Galles nel derby contro l’Inghilterra

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 29 novembre 2022) (Adnkronos) – Riflettori puntati sull’Ahmed bin Ali Stadium dove alle ore 20 va in scena ilbritannico trae Inghilterra. Una rivalità che va ben oltre il calcio, vecchia oltre 700 anni, da quando, nel 1282 re Edoardo I d’Inghilterra invase ilcostruendo il ‘Ring of Iron’, un ‘anello’ di castelli perllare in modo ferreo la regione.è il primo mondiale a cui ilsi qualifica dal 1958. Un ‘’ per il principe ereditario William, da anni a capo della Federcalcio d’Inghilterra e da settembre principe del. “Sostengo entrambe le nazionali. Ho sempre tifato Inghilterra da bambino, nel calcio. Nel rugby ho invece sempre sostenuto ile non la nazionale inglese. In ...