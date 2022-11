Piattaforme in crisi | la terra trema La diretta

Il Manifesto

Nel medio e lungo termine si stagliano fattori strutturali che potrebbero condurre ad una...Per Tutti su Apple podcasts Economia Per Tutti su Amazon Music e su tutte le altre... dal rapporto tra cinema ealla situazione degli incassi in Italia. Per quanto siano ... è il regista di un film su Casanova in. " La verità è che non lo vuoi finire perché lì fuori c'... Piattaforme in crisi, la terra trema | il manifesto Si allunga la lista delle vittime del crollo di FTX. Ora BlockFi, prestatore di criptovalute, ha presentato istanza di fallimento. Il deposito in un tribunale del New Jersey arriva nel bel mezzo di qu ...Airbnb propone una regolamentazione quadro a livello nazionale del fenomeno degli affitti brevi, con tutele speciali per i centri storici delle città d'arte, fino all'eventuale rimozione dell'annuncio ...