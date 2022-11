Orrore nello studio | paziente uccide il dottore La scena choc davanti ai pazienti

(Di martedì 29 novembre 2022)a Favara, in provincia di Agrigento, dove al culmine di una lite, un medico è stat ucciso da un suo. Gaetano Alaimo è morto dopo essere stato colpito da alcuni spari di pistola all’interno del suodi via Bassanesi a Favara. A sparare sarebbe stato un. Si tratta di Adriano Vetro, 47 anni. L’uomo è stato arrestato qualche ora dopo e avrebbe ucciso Gaetano Alaimo presumibilmente dopo una lite. Come scrive Agrigento Notizia, “in particolare, secondo quanto si apprende negli ultimi minuti, che il medico sia stato assassinato nella sala di attesaai segretari”. Leggi anche: Terrore in piazza, donna si dà fuoco: cosa è successo Gaetano Alaimo,ucciso da undopo una lite Il presunto killer è stato ...

Fanpage.it

È un po' come nei film dell'dove la vittima si auto - strozza ad ogni movimento che compiesforzo di liberarsi da un cappio al collo. Infatti è impossibile che Soumahoro non sapesse ...... la fantascienza e l'che ci si aspetta da uno show come questo . Mistero su mistero, con un ... mentre altri che sono uscitistesso periodo sono stati visti in misura decisamente inferiore, ... In casa scoperti cadaveri di quattro neonati, uno era nel congelatore: Orrore e mistero a Boston Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...L’autopsia ha accertato che i cadaveri appartenevano a due neonati maschi e due femmine. Per l’esatta causa di morte, la polizia è in attesa dei risultati finali della l’esame post mortem. Orrore in u ...