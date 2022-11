Mattarella | La difesa della democrazia è responsabilità di tutti

Leggi su agi

(Di martedì 29 novembre 2022) AGI - "Una efficacedei valori democratici e dello Stato di diritto è unache ricade su noi, popoli del continente". È la convinzione espressa da Sergioin un discorso al Consiglio federale elvetico. "Si tratta di quelle 'libertà dei moderni' giustamente esaltate da un grande pensatore svizzero, Benjamin Constant, in quanto essenzaciviltà europea. Le autocrazie sfidano il modello di pacifica convivenza internazionale e di convivenza democratica: è questione grave e non dobbiamo sottovalutarla. Sono sfide che non possono essere agevolate da incertezze e divisioni fra i popoli liberi" ha detto il presidenteRepubblica. "La minaccia posta dalla Russia alla pace, e alla sicurezza del nostro continente, richiede da parte di tutte le ...