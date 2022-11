Manovra | Ricci | ' iniqua | ci sono undici condoni | farà aumentare povertà'

(Di martedì 29 novembre 2022) Roma, 29 nov. (Adnkronos) - "Opposizione netta e combattiva, a cominciare da questa legge di Bilancio. Il giudizio è negativo. E' una legge insufficiente,. Cila. I voucher a 10mila euro significala precarietà. L'obbligo Pos da sessanta euro è strizzare occhio a chi non vuol pagare le tasse e toglie la libertà a chi vuole pagare anche un caffè con la carta. Come se volessero premiare i furbi e colpire gli onesti.messaggi culturalmente e nei fatti sbagliati, ai quali serve opposizione molto netta”. Lo ha detto Matteo, coordinatore dei sindaci del Pd, intervendo poco fa a Metropolis di Gerardo Greco.

Il Sannio Quotidiano

, bollinato il testo del governo: resta la soglia a 60 euro per i pagamenti via pos. Calenda ... Oggi sono con noi, in ordine di scaletta: Matteo(sindaco di Pesaro dem); Andre Ruggieri (ex ...Noi siamo insoddisfatti di questainiqua, se Calenda e Terzo Polo pensano di fare da ... Lo scrive su Twitter il coordinatore dei sindaci del Pd, MatteoRoma, 29 nov. (Adnkronos) - "Opposizione netta e combattiva, a cominciare da questa legge di Bilancio. Il giudizio è negativo. E' una legge insufficiente, iniqua. Ci sono undici condoni, ...Roma, 29 nov. Adnkronos) – "Le opposizioni divise favoriscono la maggioranza. Noi siamo insoddisfatti di questa manovra iniqua, se Calenda e Terzo Polo pensano di fare da stampella al Governo e alla s ...