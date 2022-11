LIVE Galles-Inghilterra 0-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | vicino al gol Foden

Leggi su oasport

LADI IRAN-STATI UNITI DALLE 20.00 45? Prova Bellingham ad ubriacare di finte Roberts che riesce a chiudere in angolo. 44? Fallo di James su Kane in prossimità del cerchio di centrocampo. 43? Bel lancio di Maguire per, che non riesce però a controllare e tenere la palla in campo. Rimessa dal fondo. 41? In questo momento Stati Uniti ea pari punti nel girone, con gli ultimi avanti per la differenza reti. 40? Contropiede inglese, Rashford decide di scaricare la palla per Kane, ma chiude la difesae in angolo. 39? Tenta Rashford la rovesciata, che colpisce di tibia e manda fuori. Intanto gli Stati Uniti passano in vantaggio sull'Iran. 38?! Che ...