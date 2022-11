LIVE – Carrarese-Ancona | Serie C 2022 2023 DIRETTA

(Di martedì 29 novembre 2022) Ladi, match valevole per la sedicesima giornata del campionato di. Scontro di media classifica quella di oggi, con le due squadre che si trovano in piena zona play off, rispettivamente al sesto ed al settimo posto e con un solo punto di distanza. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di martedì 29 novembre, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV SITO LEGA PRO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5(Ore 17:30) ...

Lasta facendo un buon campionato, annovera calciatori di nome. Hanno costruito una signora squadra, noi andiamo siamo partiti con la giusta concentrazione perché siamo consapevoli delle ...