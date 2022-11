La manovra ruba ai poveri? Una balla Dal Reddito alle pensioni | ecco i veri numeri

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 29 novembre 2022) Unacheaiper dare ai ricchi? Si può criticare il governo per aver disperso le poche risorse a disposizione su troppi capitoli di spesa o per non aver trovato più quattrini per quelle misure shock chieste dagli imprenditori. Ma di macelleria sociale non ve n'è traccia. Vediamo i. I capitoli nel mirino sono sostanzialmente due, la stretta suldi cittadinanza e l'allargamento della flat tax. Sul primo punto le stime dell'esecutivo prevedono un risparmio di spesa di circa 700 milioni. Bisogna ricordare che la finanziaria dello scorso anno ha rifinanziato la misura con oltre un miliardo di euro l'anno, facendo salire la dote a circa 8,8 miliardi. In altre parole, malgrado il taglio nel 2023 al sussidio grillino andranno più risorse di quelle del 2021. ...