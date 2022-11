“GF VIP” 7 | Sonia Bruganelli non ci sarà in alcune puntate | il motivo

Botta e risposta social tra Cristina Quaranta eBruganelli dopo alcuni commenti successivi alle vicende avvenute al GF. La puntata scoppiettante del GFche ha visto nell'occhio del ciclone Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli ha ...... Marco Bellavia spara a zero sul suo conto Gf, Oriana Marzoli 'coccola' Daniele Dal Moro e lui reagisce così: il momento tenero tra i due dopo la puntata GFBruganelli umilia Oriana in ...L’ultimo appuntamento del GF Vip ha visto andare in scena diversi scontri. Uno di questi ha visto come protagoniste Oriana Marzoli e Sonia Bruganelli. La bella venezuelana si è scagliata contro ...Cristina Quaranta all'attacco. Durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha voluto mettere al centro della scena Antonino Spinalbese e in particolare il ...