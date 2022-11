Ecuador-Senegal | programma e telecronisti Rai Mondiali Qatar 2022

(Di martedì 29 novembre 2022) Ile isulla Rai di, match valido per la terza giornata dei gironi deidi. E’ uno spareggio di capitale importanza, mette in palio gli ottavi di finale: i sudamericani hanno a disposizione due risultati su tre, pareggio che andrebbe bene agli africani solo in caso di contemporanea debacle dell’Olanda contro il. Appuntamento alle ore 16 di martedì 29 novembre.sarà visibile su Rai Sport + HD con la telecronaca di Luca De Capitani e Sebino Nela. SportFace.

Inizia la terza e ultima giornata della fase a gironi. In campo le squadre dei gruppi A e B: alle 16 si giocano in contemporaneae Olanda - Qatar (Gruppo A), poi alle 20 Iran - Stati Uniti e Galles - InghilterraProprio per questoè uno scontro ...Mondiali Qatar 2022: la programmazione tv Rai per la giornata di martedì 29 novembre. Oggi, 4 partite, Il Circolo dei Mondiali e la BoboTV.Oggi 29 novembre 2022 i Mondiali in Qatar hanno solo partite decisive: inizia il terzo turno della fase a gironi. Scopri di più ...