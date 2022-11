Corriere dello Sport – alla Lazio serve ancora Muriqi

Leggi su justcalcio

(Di martedì 29 novembre 2022) 2022-11-28 20:00:44Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal: ROMA – Anche il mercato invernale ha una doppia direzione. E l’uscita, con l’indice di liquidità da sbloccare, non è mica secondaria. Calciatori sull’uscio e altri già partiti che potrebbero cambiare nuovamente squadra rimpolpando le casse. Da Kamenovic e Fares, fisicamentea Formello, aed Escalante, coloro che hanno salutato in estate, ma che per motivazioni diverse rimangono legati. Situazioni totalmente diverse, tra chi non ha mai visto il campo, chi è appena rientrato da un tremendo infortunio e chi sta vivendo altrove una stagione da protagonista, tanto da diventare oggetto del desiderio in Premier League. ...