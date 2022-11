Coppa Davis | Fish e Bob Bryan multati | la sanzione dell' ITIA

Una multa di 10 mila dollari e una squalifica di quattro mesi sospesa con la condizionale. Queste le sanzioni per il capitano della squadra USA diMardy Fish, contestato per la decisione di non convocare Rajeev Ram per leCup Finals chiuse con la sconfitta ai quarti contro l'Italia, e il coach della nazionale Bob Bryan. L'...A distanza di alcuni giorni, l'azzurro ha deciso di scrivere un post su Instagram in merito a quanto è accaduto, esprimendo tutte le sue sensazioni attuali e chiarendo anche quali saranno i suoi ...Una multa di 10 mila dollari e una squalifica di quattro mesi sospesa con la condizionale. Queste le sanzioni per il capitano della squadra USA ...Sinner costretto a pagare pegno davanti a tutti: ecco cosa è successo al tennista altoatesino in questo lungo .... Chissà cosa ne sarebbe stato dell'Italtennis in Coppa Davis se mister Volandri avesse ...